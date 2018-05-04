Здравствуйте! Нужен дизайн Landing Page на 6-7 блоков с калькультором стоимости. уже есть подробное ТЗ и прототип. Сроки 1-2 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн Landing Page для мероприятия по психологии.
Landing Page сделан на конструкторе Tilda: http://f3000.tilda.ws/
Желательно, чтобы дизайнер немного разбирался в Тильде. Так как часть работы нужно будет делать прямо в конструкторе(шрифты, расположение объектов и тп)
Ссылка на предыдущую версию лендинга(для понимания стиля проекта): http://f3000.ru/
Работаем через безопасную сделку.
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