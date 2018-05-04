Редизайн нашего сайта

Есть сайт группа сайтов, для которой нужно сделать редизайн. У нас очень старый шаблон, хотелось бы его модернезировать, сделать более современным. Основной упор делаем на отображении категории https://laminat.market24.ua/katalog и карточек товара. Нужно ли глобально менять весь дизайн или можно обойтись точечными изменениями? Жду предложений! Дополнительно нужно будет продумать фирменный стиль и для листовок, визиток и т.п.