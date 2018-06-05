Сделать дизайн страницы

[b]Сразу говорю - нужен человек два в одном, который нарисует и сделает верстку! Заявки на исполнителей буду рассматривать только те, которые покажут непосредственно Лендинги свои! [/b] Теперь к заданию: Необходимо нарисовать лендинг по предоставляемому продукту. Пример необходимых блоков в ...