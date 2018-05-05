Правки верстки шаблона wordpress

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки183 просмотра
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Внести правки в верстку шаблона wordpress (адаптивный шаблон). ТЗ в  файле.

WordPress
6 лет назад
acsession
Дмитрий 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад