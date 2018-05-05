Правки верстки шаблона wordpress

Есть частично готовый psd-шный макет. Нужно довести его до ума. Сроки до завтра, цена 1к. Как в лучших традициях фриланса =)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внести правки в верстку шаблона wordpress (адаптивный шаблон). ТЗ в файле.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужно доделать дизайн блока в том же стиле, что и сайт (с адаптивностью). Исходники есть. https://docs.google.com/document/d/1q1PUCFoX8p5A0n4oTBxsMtWeUupHEOQ-7cYYpMsxpoQ/edit сайт nlp-fest.com Срок - до завтраЗавершен6 лет назад
Нужно нарисовать качественный дизайн небольшого сайта. Всего 4 страницы - главная, список продуктов, вопросы-ответы и страница продукта (в двух цветовых схемах) + эти же страницы для мобильной версии. Также необходимо нарисовать небольшой логотип в векторе ...Завершен6 лет назад
Необходим креативный дизайнер для буклета (типовые сайты для предприятий ЖКХ) с пониманием аудитории умением представить товар лицом, а не просто картинку нарисовать.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Нужен лендинг на футбольную тему к ЧМ, ТЗ скину, срок выполнения: срочно (2-3 дня)!Завершен6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо прямой сейчас сделать обложку для группы в ВК (1590*400). Фирменный цвет есть. Фото результат тоже. Макет во вложении. Напишите если можете взять это в работу прямо сейчас и сделать за 2,5 часа!Завершен5 лет назад
Есть сайт группа сайтов, для которой нужно сделать редизайн. У нас очень старый шаблон, хотелось бы его модернезировать, сделать более современным. Основной упор делаем на отображении категории [url=https://laminat.market24.ua/katalog]https://laminat.market24.ua/katalog[/url] и карточек товара. Нужно ли глобально менять весь дизайн ...Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт6 лет назад
- $450
нужен дизайн сайта. Главная + пять-шесть внутренних. С адаптивом 768 и 320 пх. Подробнее обсудили в личке.Завершен6 лет назад
Требуется сделать более современный дизайн данной страницы сохранив цветовую гамму Цена\сроки?Завершен6 лет назад
Необходимо сделать дизайн Landing Page для мероприятия по психологии. Landing Page сделан на конструкторе Tilda: http://f3000.tilda.ws/ Желательно, чтобы дизайнер немного разбирался в Тильде. Так как часть работы нужно будет делать прямо в конструкторе(шрифты, расположение объектов и тп) Ссылка на ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад