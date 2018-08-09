Требуется сверстать лендинг и посадить на wordpress есть только psd и исходники фотографии
Верстка нового дизайна на часть сайта
www.mediasvet.com сайт на WP
Дизайн: https://drive.google.com/drive/folders/1_RGeKbvkZPJpfDZWArR4D0Eslmo6ySDu?usp=sharing
Часть сайта в новом дизайне. а часть в старом. Нужно качественно сверстать новый дизайн на оставшуюся часть сайта и натянуть на CMS
Заявки фрилансеров
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