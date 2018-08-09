Верстка нового дизайна на часть сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок182 просмотра

www.mediasvet.com сайт на WP

Дизайн: https://drive.google.com/drive/folders/1_RGeKbvkZPJpfDZWArR4D0Eslmo6ySDu?usp=sharing

Часть сайта в новом дизайне. а часть в старом. Нужно качественно сверстать новый дизайн на оставшуюся часть сайта и натянуть на CMS

WordPress
7 лет назад
mediasvet
Вячеслав 
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров