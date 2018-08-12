Доработать вёрстку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок200 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо доработать вёрстку сайта. (поправить некоторые блоки)

Подробности обсуждаются с кандидатами.  

7 лет назад
swat54pr
Егор 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Igor_ni
Игорь 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Данный человек, сделал всё как я и хотел + предложил свои варианты, как можно сделать лучше. Если что нибудь ещё понадобиться, сразу напишу Вам. Приятно с вами работать)
Рекомендую Егора как отличного заказчика! Всегда на связи и быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

Igor_ni
Игорь 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад