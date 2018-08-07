Скопировать дизайн сайта , и натянуть на мой сайт на движке друпал

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок153 просмотра

Нужно скопировать дизайн сайта besmart.kz, с функционал и выводом модулей, на мой сайт kuponal.az. Мой сайт держиться на движке Drupal.

Drupal
7 лет назад
guest_15337255161964
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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