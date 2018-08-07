Хлебные крошки (сделать по заданию)

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Закрыт2 заявки194 просмотра

На сайте используются хлебные крошки.1. Разделы каталога!        При нахождении в конечной категории каталогане отображается путь от главной страницы с указанием вложенности разделов

каталога.

Например, в разделе«Светильники с хрусталем»  http://doma-svetlo.ru/svetilniki_hrustalnye/ имеется подраздел «Потолочные хрустальныелюстры» http://doma-svetlo.ru/hrustalnii_potoch_svetilniki/

В хлебных крошкахотображается главная страница и текущая категория:

Главная>>Потолочные хрустальные люстры

Рекомендации для формирования хлебных крошек в категориях каталога:●     При нахождении в основном каталоге указывать в хлебных крошках директорию Каталог и родительские категории каталога.

Пример: Например, вразделе  http://doma-svetlo.ru/svetilniki_hrustalnye/ имеется подраздел http://doma-svetlo.ru/hrustalnii_potoch_svetilniki/

Для страницы http://doma-svetlo.ru/hrustalnii_potoch_svetilniki/ указать хлебные крошки

Главная>>Каталог>> Светильники с хрусталем>>Потолочные хрустальные люстры

 

2. Карточки товаров!       При нахождении в карточкетовара отображается путь от главной страницы до карточки товара, текущая

страница в карточке товара не отображается. У карточки товараотображаются хлебный крошки той категории, которая в админпанели указана как

«Главная категория»:Рекомендации для формирования хлебных крошек в карточках товара:Рекомендуется в хлебных крошках последнимнеактивным (без ссылки) пунктом указывать название товара. Для формирования

хлебных крошек рекомендуется использовать название товара, которое указывается

в поле Название товара

Пример:

http://doma-svetlo.ru/nastolnaya-lampa-eurosvet-01002-1-antichnaya-bronza/

Главная>>Каталог>> Настольные лампы>> Настольные лампы с абажуром>>01002/1 - Настольная лампа Eurosvet, цвет античная бронза

7 лет назад
rolfanya
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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