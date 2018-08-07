Нужно сверстать сайта/лендинга на основе макета. Верстка на bootstrap для десктопов и мобильных платформ. Результат должен быть в виде оригинальных бутстраповских файлов + дополнительно ваши файлы с исходниками. Оплата ...
Хлебные крошки (сделать по заданию)
На сайте используются хлебные крошки.1. Разделы каталога! При нахождении в конечной категории каталогане отображается путь от главной страницы с указанием вложенности разделов
каталога.
Например, в разделе«Светильники с хрусталем» http://doma-svetlo.ru/svetilniki_hrustalnye/ имеется подраздел «Потолочные хрустальныелюстры» http://doma-svetlo.ru/hrustalnii_potoch_svetilniki/
В хлебных крошкахотображается главная страница и текущая категория:
Главная>>Потолочные хрустальные люстры
Рекомендации для формирования хлебных крошек в категориях каталога:● При нахождении в основном каталоге указывать в хлебных крошках директорию Каталог и родительские категории каталога.
Пример: Например, вразделе http://doma-svetlo.ru/svetilniki_hrustalnye/ имеется подраздел http://doma-svetlo.ru/hrustalnii_potoch_svetilniki/
Для страницы http://doma-svetlo.ru/hrustalnii_potoch_svetilniki/ указать хлебные крошки
Главная>>Каталог>> Светильники с хрусталем>>Потолочные хрустальные люстры
2. Карточки товаров! При нахождении в карточкетовара отображается путь от главной страницы до карточки товара, текущая
страница в карточке товара не отображается. У карточки товараотображаются хлебный крошки той категории, которая в админпанели указана как
«Главная категория»:Рекомендации для формирования хлебных крошек в карточках товара:Рекомендуется в хлебных крошках последнимнеактивным (без ссылки) пунктом указывать название товара. Для формирования
хлебных крошек рекомендуется использовать название товара, которое указывается
в поле Название товара.
Пример:
http://doma-svetlo.ru/nastolnaya-lampa-eurosvet-01002-1-antichnaya-bronza/
Главная>>Каталог>> Настольные лампы>> Настольные лампы с абажуром>>01002/1 - Настольная лампа Eurosvet, цвет античная бронза
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