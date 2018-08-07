Нужно сверстать сайта/лендинга на основе макета. Верстка на bootstrap для десктопов и мобильных платформ. Результат должен быть в виде оригинальных бутстраповских файлов + дополнительно ваши файлы с исходниками. Оплата ...
Верстка требуется
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Требуется качественная верстка. Качественная, не значит сверхестественные требования. Все, как обычно, адаптив, кроссбраузерность, под мобильные (возможно потребуется отдельно, можно обсудить). Всяких функциональных наворотов на сайте нет. Нужна будет верстка 2 страниц (главная и типовая) и Каталога с разделами и карточкой товара.
Сайт на битрикс, работающий. Макетов, прототипов и psd - нет. Есть сайт пример, дизайн которого нравится. Если сработаемся и сверстав, сможете сами интегрировать, продолжим работу. Оплата соответственно в 2 этапа.
Кандидатам сначала покажу сайты. Отвечу на все вопросы, затем решим по срокам, согласуем расценки и оплату.
Возможна предоплата. В откликах, прошу указать минимальные сроки и стоимость.
Отвечу сразу.
Спасибо.
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