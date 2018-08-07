Верстка интернет-магазина часов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок242 просмотра

Требуется адаптивная верстка с использованием последних технологий для интернет магазина часов. 

Дополнительные требования: shema, БЭМ (рассмотрим все варианты, если не можете); 

Макеты для оценки: yadi.sk/d/OLEWc1UI3ZzDLE 

Принимаю предложения по срокам/цене, можно в скайп или здесь.

7 лет назад
dobie
33 года
11 лет в сервисе
Был
22 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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