Сверстать аналог элемента

С Владиславом приятно работать. Всегда на связи, оплата мгновенно после сдачи работы. К тому же, я немного переоценил свои силы и работал дольше, чем обещал. Владислав отнесся с пониманием и подождал. Отличный заказчик, рекомендую всем!