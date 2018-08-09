Сверстать аналог элемента

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок190 просмотров

Необходимо сверстать аналог элемента, без использования фреймворков и всяких бутстрапов. 

Со страницы silkway . msk . ru/product/iris-2/ 

Элемент приложен 

Прошу оставлять заявки с ценами

Bootstrap
7 лет назад
std13
36 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

tempalgin
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Владимир отлично справился с заданием. Отличная верстка. Рекомендую.
С Владиславом приятно работать. Всегда на связи, оплата мгновенно после сдачи работы. К тому же, я немного переоценил свои силы и работал дольше, чем обещал. Владислав отнесся с пониманием и подождал. Отличный заказчик, рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

tempalgin
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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