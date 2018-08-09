Нужно сверстать сайта/лендинга на основе макета. Верстка на bootstrap для десктопов и мобильных платформ. Результат должен быть в виде оригинальных бутстраповских файлов + дополнительно ваши файлы с исходниками. Оплата ...
Сверстать аналог элемента
Необходимо сверстать аналог элемента, без использования фреймворков и всяких бутстрапов.
Со страницы silkway . msk . ru/product/iris-2/
Элемент приложен
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