Устранить ошибки верстки (w3.org)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки153 просмотра

Добрый день!

На сайте имеются ошибки верстки - 

Нужно устранить.

Сроки - сегодня

Оплата - 5$

Бонус - ЖИРНЫЙ ОТЗЫВ

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$15
1 день
С заданием справился на отлично! Прошлись по всем внутренним страницам (чего не было оговорено в задании) по своей инициативе. Добросовестно выполнил поставленную задачу. Также были доведены показатели до зеленого значения в отчете гугл хром Audit http://joxi.ru/gmv63VXuLpe7pm По вопросам верстки и оптимизации сайта в хром Audti можете смело обращаться и рост посещаемости сайта при прочих равных вашему сайту гарантирован. Виталий устранит ошибки верстки и восполнит недостающих пунктов по оптимизации работы сайта на Wordpress.
Отличный заказчик, всегда на связи, отвечает на вопросы многовенно, дает рекомендации, а так же прислушивается. Спасибо за роботу!)

Заявки фрилансеров

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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