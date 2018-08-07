Сайт на тематику "Уроки по скайпу".

Основное ТЗ в картинке.

Тематика: Уроки, изучение языков по скайпу.

Название сайта EnglishSkyper (название нужно, если берете тексты с инета, то название чужой компании меняете на это). Важно! Если берете шаблон с инета, то обязательно меняйте его ЦВЕТА!!! И чтобы в коде не было комментов, это касается скриптов и стилей (по завершению скрипты и стили нужно ужать).

Пояснения к картинке по ТЗ:

ПС и ПК - пользовательское соглашение, ПК - политика конфединциальности. Я выдам док файлы, вам нужно лишь вставить текст на сайт. Обычно ссылки на эти страницы в футере.

Папка с ресурсами - это основная папка, где лежат файлы стилей, скриптов. Image - можно как обычно в корень.

Почта - почта в контактах.

Физ название - название всех файлов транслитом с приставкой php - пример "stranica_uslugi.php"

Кол-во основных страниц - максимальное кол-во страниц, то есть, например: Главная, О нас, Услуга1, Услуга 2 и т.д. ВАЖНО! Одна страница должна содержать от 6 и выше видео с Ютуба по тематике.

Кол-во карточек с услугами - в данном ТЗ не обращаем внимания.

Кол-во отзывов - берем с инета по тематике сайта

Цены - цены на услуги.

В Контактах указать два региона. Обязательный регион - Украина, а второй на выбор со стран СНГ или граничащих с Украиной. Контакты желательно брать также с похожих сайтов

Как искать похожие сайты? Открываете Яндекс. Гугл.... Вбиваете ключ "изучение английсокго по скайпу" (или другой по тематике) и смотрите более менее подходящие сайты.