Всех приветствую! Нужно сверстать карусель по типу, нет дизайна, есть сайт пример. Нужно сверстать самому: 1. Карусель главной страницы 2. Меню 3. Сохранить эффект анимации при ...
Сайт на тематику "Уроки по скайпу".
Основное ТЗ в картинке.
Тематика: Уроки, изучение языков по скайпу.
Название сайта EnglishSkyper (название нужно, если берете тексты с инета, то название чужой компании меняете на это). Важно! Если берете шаблон с инета, то обязательно меняйте его ЦВЕТА!!! И чтобы в коде не было комментов, это касается скриптов и стилей (по завершению скрипты и стили нужно ужать).
Пояснения к картинке по ТЗ:
- ПС и ПК - пользовательское соглашение, ПК - политика конфединциальности. Я выдам док файлы, вам нужно лишь вставить текст на сайт. Обычно ссылки на эти страницы в футере.
- Папка с ресурсами - это основная папка, где лежат файлы стилей, скриптов. Image - можно как обычно в корень.
- Почта - почта в контактах.
- Физ название - название всех файлов транслитом с приставкой php - пример "stranica_uslugi.php"
- Кол-во основных страниц - максимальное кол-во страниц, то есть, например: Главная, О нас, Услуга1, Услуга 2 и т.д. ВАЖНО! Одна страница должна содержать от 6 и выше видео с Ютуба по тематике.
- Кол-во карточек с услугами - в данном ТЗ не обращаем внимания.
- Кол-во отзывов - берем с инета по тематике сайта
- Цены - цены на услуги.
- В Контактах указать два региона. Обязательный регион - Украина, а второй на выбор со стран СНГ или граничащих с Украиной. Контакты желательно брать также с похожих сайтов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! На сайте имеются ошибки верстки - https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fvetdoctor.kiev.ua%2FНужно устранить. Сроки - сегодня Оплата - 5$ Бонус - ЖИРНЫЙ ОТЗЫВЗавершен7 лет назад
Необходимо сверстать аналог элемента, без использования фреймворков и всяких бутстрапов. Со страницы silkway . msk . ru/product/iris-2/ Элемент приложен Прошу оставлять заявки с ценамиЗавершен7 лет назад
Требуется адаптивная верстка с использованием последних технологий для интернет магазина часов. Дополнительные требования: shema, БЭМ (рассмотрим все варианты, если не можете); Макеты для оценки: yadi.sk/d/OLEWc1UI3ZzDLE Принимаю предложения по срокам/цене, ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна верстка сайта, около 15 страниц. Обязательно - Опыт от 3 лет в верстке - Знание JS на высоком уровне - Чистый, понятный, качественный код - Скайп - Постоянство ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Приветствую. Кто возьмется? Специалист по продвижению дал задание: 15 Скоростьзагрузки страниц сайта Для тестирования скорости загрузки сайта был использован сервис Google https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Результаты: Информация о ...Завершен7 лет назад
На сайте используются хлебные крошки.1. Разделы каталога! При нахождении в конечной категории каталогане отображается путь от главной страницы с указанием вложенности разделов каталога. Например, в разделе«Светильники с хрусталем» http://doma-svetlo.ru/svetilniki_hrustalnye/ имеется подраздел «Потолочные хрустальныелюстры» ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Приветствую. Специалист по продвижению дал задание, которое гласит так: Рекомендуется: исправить все абсолютные внутренние ссылки на относительные корневые ссылки без имени хоста. Пример: http://doma-svetlo.ru/podvesnye_lyustry/"> /podvesnye_lyustry/"> Кто возьмется? ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется качественная верстка. Качественная, не значит сверхестественные требования. Все, как обычно, адаптив, кроссбраузерность, под мобильные (возможно потребуется отдельно, можно обсудить). Всяких функциональных наворотов на сайте нет. Нужна будет верстка ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт до 10 страниц, нужен адаптив Указывайте, пожалуйста, цену и срокиЗавершен7 лет назад