Добрый день! Задача: Сверстать 3 блока и выполнить рекомендации Google Page Speed Дано: PSD макеты Deskop и мобильной версии сайта + техническое задание с примерами Кто нужен: Верстальщик, со знанием JS (JS ...
Адаптивная HTML-Верстка
Здравствуйте.
Нужно сверстать дизайн-макеты. Макеты в структурированном PSD-файле.
Верстка в чистый HTML+минимум JS/JQuery.
Всего несколько страниц, по они довольно насыщенные в плане содержания. Примеры прикрепляю.
Основные требования:
1. Нужно проработать поведение элементов при наведении. Скрипты - пока не нужно.
2. Верстка должна быть адаптивной (desktop, планшет, мобильный), на первом этапе делаем только desktop, макеты мобильных версий еще прорабатываем.
3. Использование css3 по минимуму, там где он действительно необходим (для теней, градиентов, закругленных углов), по возможности его избегать.
4. Верстка должна быть сделана блоками таким образом, чтобы большинство блоков можно было убрать без ущерба для верстки.
5. Код должен быть аккуратным, чтобы в него удобно было в будущем вносить правки.
6. Различные хаки для IE, если они требуются - выносите в отдельный файл.
7. Названия классов должны отвечать их содержимому.
Сколько ориентировочно будет стоить работа? Сколько займет времени? Под какие браузеры вы обычно верстаете?
Также, пожалуйста, приведите примеры вашего кода.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Необходимо переверстать сайт на Netcat - то есть главную страницу, вместе с шапкой и футером. Функционал при этом практически не меняется, меняется только внешний вид + какие-то блоки убираются, какие-то добавляются. Оплата желательно ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт не понимает ширину экрана для небольших экранов Добавляет справа белое поле Самостоятельные поиски ошибки результатов не дали Посоветуйте куда смотреть или как исправить ошибку https://web-pilotage.in.ua/gyrfos ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно скопировать дизайн сайта besmart.kz, с функционал и выводом модулей, на мой сайт kuponal.az. Мой сайт держиться на движке Drupal.HTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $35
Основное ТЗ в картинке. Тематика: Уроки, изучение языков по скайпу. Название сайта EnglishSkyper (название нужно, если берете тексты с инета, то название чужой компании меняете на это). Важно! Если берете ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Всех приветствую! Нужно сверстать карусель по типу, нет дизайна, есть сайт пример. Нужно сверстать самому: 1. Карусель главной страницы 2. Меню 3. Сохранить эффект анимации при ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! На сайте имеются ошибки верстки - https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fvetdoctor.kiev.ua%2FНужно устранить. Сроки - сегодня Оплата - 5$ Бонус - ЖИРНЫЙ ОТЗЫВHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сверстать аналог элемента, без использования фреймворков и всяких бутстрапов. Со страницы silkway . msk . ru/product/iris-2/ Элемент приложен Прошу оставлять заявки с ценамиHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется адаптивная верстка с использованием последних технологий для интернет магазина часов. Дополнительные требования: shema, БЭМ (рассмотрим все варианты, если не можете); Макеты для оценки: yadi.sk/d/OLEWc1UI3ZzDLE Принимаю предложения по срокам/цене, ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна верстка сайта, около 15 страниц. Обязательно - Опыт от 3 лет в верстке - Знание JS на высоком уровне - Чистый, понятный, качественный код - Скайп - Постоянство ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад