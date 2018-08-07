Адаптивная HTML-Верстка

Здравствуйте.

Нужно сверстать дизайн-макеты. Макеты в структурированном PSD-файле.

Верстка в чистый HTML+минимум JS/JQuery.

Всего несколько страниц, по они довольно насыщенные в плане содержания. Примеры прикрепляю.

Основные требования:

1. Нужно проработать поведение элементов при наведении. Скрипты - пока не нужно.

2. Верстка должна быть адаптивной (desktop, планшет, мобильный), на первом этапе делаем только desktop, макеты мобильных версий еще прорабатываем.

3. Использование css3 по минимуму, там где он действительно необходим (для теней, градиентов, закругленных углов), по возможности его избегать.

4. Верстка должна быть сделана блоками таким образом, чтобы большинство блоков можно было убрать без ущерба для верстки.

5. Код должен быть аккуратным, чтобы в него удобно было в будущем вносить правки.

6. Различные хаки для IE, если они требуются - выносите в отдельный файл.

7. Названия классов должны отвечать их содержимому.

Сколько ориентировочно будет стоить работа? Сколько займет времени? Под какие браузеры вы обычно верстаете?

Также, пожалуйста, приведите примеры вашего кода.