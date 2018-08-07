Нужно скопировать дизайн сайта besmart.kz, с функционал и выводом модулей, на мой сайт kuponal.az. Мой сайт держиться на движке Drupal.
Указать на (исправить) ошибку в верстке или стилях
Сайт не понимает ширину экрана для небольших экранов
Добавляет справа белое поле
Самостоятельные поиски ошибки результатов не дали
Посоветуйте куда смотреть или как исправить ошибку
https://web-pilotage.in.ua/gyrfos
Благодарю и жду Ваших рекомендаций или других способов взаимодействия для решения вопроса
Заявки фрилансеров
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