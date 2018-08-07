Указать на (исправить) ошибку в верстке или стилях

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок190 просмотров

Сайт не понимает ширину экрана для небольших экранов

Добавляет справа белое поле

Самостоятельные поиски ошибки результатов не дали

Посоветуйте куда смотреть или как исправить ошибку

https://web-pilotage.in.ua/gyrfos

Благодарю и жду Ваших рекомендаций или других способов взаимодействия для решения вопроса

7 лет назад
web-pilotazh
Ольга 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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