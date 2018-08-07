Переверстать главную страницу сайта на NetCat

Необходимо переверстать сайт на Netcat - то есть главную страницу, вместе с шапкой и футером.

Функционал при этом практически не меняется, меняется только внешний вид + какие-то блоки убираются, какие-то добавляются.

Оплата желательно на вебмани, яд, киви.