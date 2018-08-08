Требуется сверстать лендинг и посадить на wordpress есть только psd и исходники фотографии
Сверстать рассылочное письмо в html для рассылки через unisender
очень желательно с опытом верстки под unisender, возможно сотрудничество на постоянной основе
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