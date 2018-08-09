Верстка части сайта + JS слайдер

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки158 просмотров

Необходимо сверстать адаптивно часть сайта (есть заготовка уже верхней части сайта + PSD макет) и реализовать JS слайдер

JavaScript
7 лет назад
guest_15338052936855
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

crck
Олег 
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

crck
Олег 
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад