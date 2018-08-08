Верстка баннера

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Отчет таймера - 20 минут, при обновлении страницы чтобы счетчики не сбивался, после 20 минут вылизывает

"К сожалению время закончилось" Но мы можем вам дать еше шанс [кнопка шанс]

при нажитии на [кнопка шанс] опять начинается отчет 20 минут.

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