Верстка баннера

$15
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Закрыт1 заявка137 просмотров

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Отчет таймера - 20 минут, при обновлении страницы чтобы счетчики не сбивался, после 20 минут вылизывает

"К сожалению время закончилось" Но мы можем вам дать еше шанс [кнопка шанс]

при нажитии на [кнопка шанс]  опять начинается отчет 20 минут.

os opencart

Opencart
7 лет назад
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров