Ищу веб-дизайнера на проект и дальнейшее сотрудничество. Необходим дизайн-макет для интернет-каталога, электрооборудование, 3-4 страницы, сроки не жмут.
Разработка дизайна лендинга
Необходимо разработать дизайн лендинга на тему архитектурная подсветка коттеджей (частные). Дизайн нужно вписать по стилю в существующий на тему архитектурная подсветка зданий (коммерческие)
Заявки фрилансеров
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