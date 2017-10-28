Создание дизайна 2 небольших блоков (с инф.о программе) для 2 страниц

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Завершен10 заявок186 просмотров

Требуется создать 2 красивых блока с информацией о программе:

Язык: Русский (сфлагом)

Размер: 115 Mb

Версия: 9.15

Рейтинг: 4.97(звёзды)

Данный блок будет располагаться вместо формы ввода адреса (выделено красной рамкой):

http://prntscr.com/gyygzb

И здесь:

http://prntscr.com/gzd2ef

Задание не масштабное =) Ожидаю, что будет выполнено в течение 2-3 часов.

Укажите, пожалуйста, стоимость выполнения.

8 лет назад
Katerina_T_
Екатерина 
34 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

GrafKrestovsky
Глеб Князев 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена. Сразу были небольшие недопонимания по заданию. Но после обсуждения вопросов, всё было сделано, как надо! При этом корректировки делались сразу же. Спасибо за сотрудничество!
Было очень приятно работать. Грамотная постановка задач. Оплата сразу после выполнения проекты. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

GrafKrestovsky
Глеб Князев 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад