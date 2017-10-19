Доброго времени суток. Для конференции учебных цетров внешкольного образования необходимо выполнить re-branding. В этом году конференция будет проходить в 11ый раз. В связи с этим было придумано новое назание: КРУК - Крымская ...
Дизайн сайта по бизнес-идеям с адаптивом
Добрый день. Приветствую господа дизайнеры.
У нас есть сайт, с откровенно никаким дизайном и не удобной навигацией. Необходимо продумать, предложить возможные решения и создать дизайн портала с адаптивом и гайдлайном.
Всего должно получиться 4 страницы: главная, страница рубрики, страница записи, страница поиска.
Помимо этого: логотип, гайдлайн, шрифты и их размер, иконки на сайте, блоки для выделения важной информации (цитата, блок информации, блок "важно", блок "списка"), рекламные блоки обучающих материалов/курсов, блоки перелинковки.
Адрес сайта: abcbiznes.ru.
Все переговоры ведем ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через ТЕЛЕГРАМ.
Выбранный исполнитель
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