Дизайн сайта по бизнес-идеям с адаптивом

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Закрыт23 заявки566 просмотров

Добрый день. Приветствую господа дизайнеры.

У нас есть сайт, с откровенно никаким дизайном и не удобной навигацией. Необходимо продумать, предложить возможные решения и создать дизайн портала с адаптивом и гайдлайном.

Всего должно получиться 4 страницы: главная, страница рубрики, страница записи, страница поиска.

Помимо этого: логотип, гайдлайн, шрифты и их размер, иконки на сайте, блоки для выделения важной информации (цитата, блок информации, блок "важно", блок "списка"), рекламные блоки обучающих материалов/курсов, блоки перелинковки.

Адрес сайта: abcbiznes.ru.

Все переговоры ведем ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через ТЕЛЕГРАМ.

8 лет назад
oksanamerkulova
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dovvi
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$160
8 дней
Виталий дизайнер возможно хороший, но к сожалению, не соблюдает сроков. Изначально договаривались на готовый дизайн портала за 7 дней. В итоге за 30 дней получились только наброски блоков сайта и логотипа вместо полностью подготовленного дизайна. Если у вас неограниченный дедлайн, то с Виталием вполне можно сработаться, но в обратном случае - придется поискать другого исполнителя.
Заказчик однозначно терпеливый. Постановка задачи по дизайну сайта очень слабая, а по логотипу вообще отсутствовала, наброски по дизайну понравились и утвердили, по лого для понимания в каком направлении дальше двигаться сделал 5 вариантов, но на это получил только сарказм грубый. Жаль что нету понимания и желания составлять задание. Но из-за проволочки по срокам с моей стороны, заказчик не захотел продолжать сотрудничество, хотя работа была начата и были результаты. Как дальше вижу, мои наработки уже используются в виде концепта/наработок в основе нового их задания.

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dovvi
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад