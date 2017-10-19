Дизайн сайта по бизнес-идеям с адаптивом

Добрый день. Приветствую господа дизайнеры.

У нас есть сайт, с откровенно никаким дизайном и не удобной навигацией. Необходимо продумать, предложить возможные решения и создать дизайн портала с адаптивом и гайдлайном.

Всего должно получиться 4 страницы: главная, страница рубрики, страница записи, страница поиска.

Помимо этого: логотип, гайдлайн, шрифты и их размер, иконки на сайте, блоки для выделения важной информации (цитата, блок информации, блок "важно", блок "списка"), рекламные блоки обучающих материалов/курсов, блоки перелинковки.

Адрес сайта: abcbiznes.ru.

Все переговоры ведем ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через ТЕЛЕГРАМ.