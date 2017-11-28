Адаптивный дизайн для интернет-магазина

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок329 просмотров

Дизайн для интернет-магазина натуральной косметики и продуктов. 

Главная + 12 внутряков. С адаптацией под планшеты и мобильники. 

8 лет назад
marsooo
Андрей 
32 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

bakalev
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
$1000
15 дней
Была проделана очень большая работа. Не все получилось как хотелось, но в целом результатом доволен. Был удивлен скоростью работы, с такой быстротой сталкиваюсь в первый раз. Так же хочу отметить адекватность в общении. Рекомендую.
Мои наилучшие рекомендации Андрею, хороший заказчик и просто хороший человек. Закончили большой и тяжелый проект, вся оплата получена в полном объеме.

Заявки фрилансеров

bakalev
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад