Требуется дизайн e-mail письма. Примерное оформление накидал в ворде. В приложении описание задачи, ссылка на сайт, буклет для ознакомления с текущим оформлением. После утверждения исполнителя скину логотип в векторе и все ...
Дизайн сайта.
Всего 4-5 страниц. $120
- Дом (она же страница категорий)
- Стр. продукта
- Инфо стр.
- Контакт стр.
- И может еще какая, а может и нет.
Логотип не надо делать, он будет позже.
Но в след. среду нужно показать дом. стр. с логотипом или без него.
Цвета сайта обычные, продаваемые по данной тематике.
Тематика: продажа абажуров для ламп, торшеров.
Структура в прил.
Заявки фрилансеров
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