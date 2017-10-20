Дизайн сайта.

Всего 4-5 страниц. $120

- Дом (она же страница категорий)

- Стр. продукта

- Инфо стр.

- Контакт стр.

- И может еще какая, а может и нет.

Логотип не надо делать, он будет позже.

Но в след. среду нужно показать дом. стр. с логотипом или без него.

Цвета сайта обычные, продаваемые по данной тематике.

Тематика: продажа абажуров для ламп, торшеров.

Структура в прил.