Адаптивный дизайн внутренних страниц сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка140 просмотров

Надо на основе главной сделать дизайн внутренних и их адаптив в 768 и 480 пх.

8 лет назад
KovtunDenis
Денис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$300
1 день
Быстро. Оперативно. Качественно. В выдержанном стиле. С благодарностью, Дениска)
Работать с Денисом одно удовольствие =) Отличный заказчик, всем советую посотрудничать! Спасибо за проект )

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад