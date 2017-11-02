Доработать дизайн сайта

Здравствуйте!

Есть сайт - https://personaim.ogrim.by/

Он делался без дизайнера. Нужно привести внешний вид в порядок. Структуру оставляем без изменений. Нужны рекомендации по изменению шрифтов, фонов, оформлению. Синий цвет сайта оставляем, остальное можно менять.

От вас нужны макеты страниц, где будут показаны варианты доработок (не обязательно детальный макет, просто чтобы было понятно как будет выглядеть) и рекомендации/инструкции по доработке.

Версткой займемся сами.

Еще одна задача - нужно подготовить инфографику типа такой - https://arxip.com/resize/object_detail/011d/ras/rassyilka_graficheskiy-di_11d.jpg

Рисовать самостоятельно ничего не нужно, нужно просто взять фоны и векторные клипарты на shutterstock, я куплю и пришлю вам для работы, потом красиво составить в инфографику и подставить нужный текст.

Жду предложений, спасибо!