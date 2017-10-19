Дизайн сайта компании (грузоподъёмное оборудование)

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен43 заявки420 просмотров

Нарисовать две странички по макетам.

Bootstrap сетка, flat или material стиль.

Бюджет: 120$

Сроки: 6 дней

ТЗ и макеты в приложении

Bootstrap
8 лет назад
satoved
Олег 
32 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$120
6 дней
Отличный опыт, получил хороший дизайн с адаптивными версиями в подарок. Ряд правок был внесен бесплатно. Доволен, буду обращаться еще.
Все отлично! Олег очень хороший заказчик =) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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