Дизайн лендинга

$44
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок221 просмотр

Нужно нарисовать дизайн лендинга на тему: детские GPS-часы

Срок выполнения до 04.10.2017г., до 18 часов по Мск.

Стоимость работы 2500 руб.

Подробности работы обсудим с кандидатами.

При отписке на проект прошу прикладывать свои работы.

8 лет назад
mechta087
37 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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