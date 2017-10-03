Доработать дизайн сайта на основе имеющегося шаблона WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок195 просмотров

Для информационного сайта нужно Нарисовать минималистический дизайн на основе имеющегося шаблона Wordpress.

(этот заказ несколько дней назад размещался вместе с логотипом, но был разделен - логотип отдельно, дизайн сайта отдельно).

Демо шаблона здесь: http://www.designlabthemes.com/preview/xmag/

Сайт  также можно посмотреть.

Важнейшие показатели, которые меня интересуют – это скорость загрузки сайта и показатели мобильности. Поэтому, излишняя графика на сайте не нужна.

Шапка минималистичная. С логотипом (логотип есть), списком страниц сайта и горизонтальным рекламным блоком.

Сайдбар – 300 пикселей. Расположен справа. Меню нужно сделать с иконками.

Нужно нарисовать 2 страницы:

Главная

Статья

Основной фон статей – белый.

В статьях также нарисовать:

 хлебные крошки,

содержание статьи,

подложка к картинкам с подписями,

«похожие статьи» под статьями,

дизайн таблиц и списков (нумерованные и маркированные) в статьях,

цитаты (Важное, Совет, Внимание и т. д.).

Нарисовать, как будет выглядеть ссылка и меню при наведении на неё и при нахождении на ней.

В подвале продублировать логотип, о сайте, копирайт

Дополнительная информация будет предоставлена исполнителю.

ВАЖНО! Предлагайте свои цены за эту работу. Писать только людям с положительными отзывами.

WordPress
8 лет назад
rabota-sga
Сергей 
67 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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