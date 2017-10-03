Доработать дизайн сайта на основе имеющегося шаблона WordPress

Для информационного сайта нужно Нарисовать минималистический дизайн на основе имеющегося шаблона Wordpress.

(этот заказ несколько дней назад размещался вместе с логотипом, но был разделен - логотип отдельно, дизайн сайта отдельно).

Демо шаблона здесь: http://www.designlabthemes.com/preview/xmag/

Сайт также можно посмотреть.

Важнейшие показатели, которые меня интересуют – это скорость загрузки сайта и показатели мобильности. Поэтому, излишняя графика на сайте не нужна.

Шапка минималистичная. С логотипом (логотип есть), списком страниц сайта и горизонтальным рекламным блоком.

Сайдбар – 300 пикселей. Расположен справа. Меню нужно сделать с иконками.

Нужно нарисовать 2 страницы:

Главная

Статья

Основной фон статей – белый.

В статьях также нарисовать:

хлебные крошки,

содержание статьи,

подложка к картинкам с подписями,

«похожие статьи» под статьями,

дизайн таблиц и списков (нумерованные и маркированные) в статьях,

цитаты (Важное, Совет, Внимание и т. д.).

Нарисовать, как будет выглядеть ссылка и меню при наведении на неё и при нахождении на ней.

В подвале продублировать логотип, о сайте, копирайт

Дополнительная информация будет предоставлена исполнителю.

ВАЖНО! Предлагайте свои цены за эту работу. Писать только людям с положительными отзывами.