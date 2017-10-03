Привет! Ищу профи с опытом создания классного дизайна для соцсетей (Facebook) чтобы оформить 4 страницы тематик: фитнес, мужской журнал, путешествия, женская. С вас дизайн главной и аватарки (http://prntscr.com/gsnw85), а так же брендинг превью постов: вотермарка ...
Доработать дизайн сайта на основе имеющегося шаблона WordPress
Для информационного сайта нужно Нарисовать минималистический дизайн на основе имеющегося шаблона Wordpress.
(этот заказ несколько дней назад размещался вместе с логотипом, но был разделен - логотип отдельно, дизайн сайта отдельно).
Демо шаблона здесь: http://www.designlabthemes.com/preview/xmag/
Сайт также можно посмотреть.
Важнейшие показатели, которые меня интересуют – это скорость загрузки сайта и показатели мобильности. Поэтому, излишняя графика на сайте не нужна.
Шапка минималистичная. С логотипом (логотип есть), списком страниц сайта и горизонтальным рекламным блоком.
Сайдбар – 300 пикселей. Расположен справа. Меню нужно сделать с иконками.
Нужно нарисовать 2 страницы:
Главная
Статья
Основной фон статей – белый.
В статьях также нарисовать:
хлебные крошки,
содержание статьи,
подложка к картинкам с подписями,
«похожие статьи» под статьями,
дизайн таблиц и списков (нумерованные и маркированные) в статьях,
цитаты (Важное, Совет, Внимание и т. д.).
Нарисовать, как будет выглядеть ссылка и меню при наведении на неё и при нахождении на ней.
В подвале продублировать логотип, о сайте, копирайт
Дополнительная информация будет предоставлена исполнителю.
ВАЖНО! Предлагайте свои цены за эту работу. Писать только людям с положительными отзывами.
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