Привет! Ищу профи с опытом создания классного дизайна для соцсетей (Facebook) чтобы оформить 4 страницы тематик: фитнес, мужской журнал, путешествия, женская. С вас дизайн главной и аватарки (http://prntscr.com/gsnw85), а так же брендинг превью постов: вотермарка ...
Собрать фоновое изображение на Лендинг
Нужно сделать аналогичный фон главного экрана.
Фото в образце взято с сайта конкурента
https://yadi.sk/i/HWukp9C53NSuPL
https://yadi.sk/i/HoNbfk3y3NSuHJ
Основные моменты, которые нужно учесть:
- Витрина или фасад магазина/другого объекта
- В правой стороне люди, смотрящие/показывающие на вывеску
- Должно выглядеть естественно и реалистично
- На исходном фото, желательно, что бы была вывеска и ее нужно заменить стилизованным изображением Светодиодной строки как в примере. Или естественно вставить, если вывески не было.
- Должно органично смотреться при вставке в дизайн лендинга, для этого прилагаю картинку куда подбирать https://yadi.sk/i/HoNbfk3y3NSuHJ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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