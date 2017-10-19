Собрать фоновое изображение на Лендинг

Нужно сделать аналогичный фон главного экрана.

Фото в образце взято с сайта конкурента

https://yadi.sk/i/HWukp9C53NSuPL

https://yadi.sk/i/HoNbfk3y3NSuHJ

Основные моменты, которые нужно учесть:

- Витрина или фасад магазина/другого объекта

- В правой стороне люди, смотрящие/показывающие на вывеску

- Должно выглядеть естественно и реалистично

- На исходном фото, желательно, что бы была вывеска и ее нужно заменить стилизованным изображением Светодиодной строки как в примере. Или естественно вставить, если вывески не было.

- Должно органично смотреться при вставке в дизайн лендинга, для этого прилагаю картинку куда подбирать https://yadi.sk/i/HoNbfk3y3NSuHJ