Собрать фоновое изображение на Лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок236 просмотров

Нужно сделать аналогичный фон главного экрана.

Фото в образце взято с сайта конкурента

https://yadi.sk/i/HWukp9C53NSuPL

https://yadi.sk/i/HoNbfk3y3NSuHJ

Основные моменты, которые нужно учесть:

- Витрина или фасад магазина/другого объекта

- В правой стороне люди, смотрящие/показывающие на вывеску

- Должно выглядеть естественно и реалистично

- На исходном фото, желательно, что бы была вывеска и ее нужно заменить стилизованным изображением Светодиодной строки как в примере. Или естественно вставить, если вывески не было.

- Должно органично смотреться при вставке в дизайн лендинга, для этого прилагаю картинку куда подбирать https://yadi.sk/i/HoNbfk3y3NSuHJ

8 лет назад
ledpanel
Сергей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

landmaks
Максим 
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$30
3 дня
Работа выполена в полном объеме. Все четко. Рекомендую
Все отлично! С удовольствием продолжу сотрудничество!

Заявки фрилансеров

landmaks
Максим 
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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