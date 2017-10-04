Исправить дизайн сайта

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Закрыт44 заявки357 просмотров

Есть сайт, на котором не устраивает дизайн.

Необходимо продумать дизайн на главной странице и на внутренних.

Верстать не надо. Только дизайн.

8 лет назад
EreneM
Маилян 
32 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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