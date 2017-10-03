Дорисовать внутреннюю страничку сайта

Нужен дизайнер, кто сможет дорисовать страничку.

Нужно внести правки и предложить свои вариант.

От Вас потребуется 2 концепции, кто сможет нарисовать к завтрашнему дню?

Более детально смогу обсудить в личной переписки, нужны недорогие дизайнеры с заоблачными ценами.