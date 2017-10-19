Проработка макета главной страницы для flagman-kiev.com.ua

Добрый день.

Для главной страницы сайта https://flagman-kiev.com.ua/﻿ необходимо проработать дизайн-лендинг в рамках текущей концепции сайта. Кардинальных изменений не треуется, компоновка, проработка отдельных элементов.

Какие элементы на странице должны быть?

1. Плитки на подкатегории http://s2.1pic.org/files/2017/10/04/a9fc4ea1914e16c5852e.jpg

2. Навигационный блок ссылок http://s2.1pic.org/files/2017/10/04/9157ea3ad060ee6ebd84.jpg﻿. Он останется тот же.

3. Прайс http://s2.1pic.org/files/2017/10/04/ca8aecd1a0ee05b3e65e.jpg

4. Таблица с продукцией http://s2.1pic.org/files/2017/10/04/1d1abc48269ac22331cf.jpg﻿

5. Отзывы http://s2.1pic.org/files/2017/10/04/81a75d20c5fa3e9ead71.jpg﻿

6. Форма заказа http://s2.1pic.org/files/2017/10/04/e99cb9adab2246a5c54b.jpg

7. Общий текст на странице будет составлять порядка 5000-7000 символов.

8. Прорисовка в шапке кнопки и формы заказа http://s2.1pic.org/files/2017/10/04/4d83503b3936d2ba615a.jpg

Акцент нужно сделать на проработке самих элементов и компоновке указанных блоков. Ждем адекватных предложений, спасибо заранее!