Проработка макета главной страницы для flagman-kiev.com.ua

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка310 просмотров

Добрый день.

Для главной страницы сайта https://flagman-kiev.com.ua/﻿ необходимо проработать дизайн-лендинг в рамках текущей концепции сайта. Кардинальных изменений не треуется, компоновка, проработка отдельных элементов. 

Какие элементы на странице должны быть?

1. Плитки на подкатегории http://s2.1pic.org/files/2017/10/04/a9fc4ea1914e16c5852e.jpg

2. Навигационный блок ссылок http://s2.1pic.org/files/2017/10/04/9157ea3ad060ee6ebd84.jpg﻿. Он останется тот же.

3. Прайс http://s2.1pic.org/files/2017/10/04/ca8aecd1a0ee05b3e65e.jpg

4. Таблица с продукцией http://s2.1pic.org/files/2017/10/04/1d1abc48269ac22331cf.jpg﻿

5. Отзывы http://s2.1pic.org/files/2017/10/04/81a75d20c5fa3e9ead71.jpg﻿

6. Форма заказа http://s2.1pic.org/files/2017/10/04/e99cb9adab2246a5c54b.jpg

7. Общий текст на странице будет составлять порядка 5000-7000 символов.

8. Прорисовка в шапке кнопки и формы заказа http://s2.1pic.org/files/2017/10/04/4d83503b3936d2ba615a.jpg

Акцент нужно сделать на проработке самих элементов и компоновке указанных блоков. Ждем адекватных предложений, спасибо заранее!

8 лет назад
abwebseo
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nicky777
29 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$30
4 дня
Поработали очень круто. Николай понравился как человек, и как специалист. Точно понял мою задачу. Буду доверять ему следующие задачи!
Работой с Андреем полностью доволен. - приятное общение; - понятное ТЗ (человек знает что хочет); - быстрый фидбэк; - своевременная оплата. Рекомендую его для сотрудничества и сам надеюсь ещё не раз с ним поработать :)

Заявки фрилансеров

nicky777
29 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дорисовать внутреннюю страничку сайта

    Нужен дизайнер, кто сможет дорисовать страничку. Нужно внести правки и предложить свои вариант. От Вас потребуется 2 концепции, кто сможет нарисовать к завтрашнему дню? Более детально смогу обсудить в личной переписки, нужны ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн полосы с отзывами для сайта

    Добрый день! Мне  нужно точно по этому образцу сделать дизайн полосы с отзывами http://joxi.ru/12M5ddqS4Kd4w2 Просто изменить пару цветов под дизайн моего сайта и заменить одну иконку

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн интернет магазина

    $200

    Необходим дизайн интерент-магазина кальянов. Логотип есть. Для каждой страницы нужны адаптивные версии: дестктоп, планшеты, мобильные телефоны. В ТЗ описание страниц и предполагаемый функционал.

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать редизайн и наполнение сайта

    Доброго дня. Решил обратиться и уточнить возможность сотрудничества.  Задача: необходимо сделать редизайн и фактически новое наполнение сайта по теме - прокат автотранспорта. Если интересно предложение - можете ответить на каких условиях работаете  ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Собрать фоновое изображение на Лендинг

    Нужно сделать аналогичный фон главного экрана. Фото в образце взято с сайта конкурента https://yadi.sk/i/HWukp9C53NSuPL https://yadi.sk/i/HoNbfk3y3NSuHJ Основные моменты, которые нужно учесть: - Витрина или фасад магазина/другого объекта ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработать дизайн сайта на основе имеющегося шаблона WordPress

    Для информационного сайта нужно Нарисовать минималистический дизайн на основе имеющегося шаблона Wordpress. (этот заказ несколько дней назад размещался вместе с логотипом, но был разделен - логотип отдельно, дизайн сайта отдельно). Демо шаблона здесь: ...

    WordPress
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта игрового проекта.

    Добрый день. Нужно сделать минималистичный дизайн сайта для игрового ресурса.  Требования: - Хорошая рисовка - Грамотно подобранная цветовая гамма - Умение хорошо работать с тенью, перспективой  - Возможность доверить исполнителю, ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта

    $200

    Выполнить ряд графических задач для веб-сайта, все подробности, примеры и бриф - лично исполнителю

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип+PopUp+Баннер – Срочно

    Для интернет магазина требуется переделать логотип, просто сменить иконку и название. Также нужно создать(нарисовать+сверстать) PopUp окошко-уведомление о заказке и нарисовать несколько банеров. Контакты через: ICQ, Джаббер(предпочтительно), Telegram. Скайпом не пользуюсь! ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад