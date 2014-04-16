Я абсолютно ничего не смыслю в дизайне, хотел чтоб все было сделано красиво и по современному. Выбрал Николая как исполнителя с учетом его портфолио - именно такие там работы у него и размещены. Не смотря на мои нулевые позняния в дизайне, Николай внимательно прислушивался к моим советам, а я к его, в результате мы все сделали так, как он хотел и я остался доволен результатом.