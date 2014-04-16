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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Портфолио
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- Картинка для инстаграмма Александра Тихомирова242 просмотра
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
6 лет назад
Отличный, коммуникабельный, всегда открыт и решает вопросы заказчика. Спасибо за подход, придерживайтесь его!
Ответный отзыв
Совместной работой полностью доволен! Мгновенная оплата, хорошая коммуникация и просто приятный заказчик))) надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$40
10 баллов
6 лет назад
Все оперативно и качественно выполнено! Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный заказчик, четко поставленные задачи, своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества.
$15
10 баллов
6 лет назад
Исходное изображение на 100% выполнено по ТЗ. Мастер своего дела. Скорость, качество и коммуникабельность 10 из 10. Так держать!
Ответный отзыв
Понятное ТЗ, быстрые фитбэки и своевременная оплата. Сотрудничеством очень доволен, рекомендую и сам надеюсь еще не раз вместе поработать!
$8
10 баллов
6 лет назад
Николай очень оперативно справился с задачей - получилось именно то, что было нужно!
Ответный отзыв
Понятное ТЗ, своевременная оплата. Сотрудничеством полностью доволен.
$150
10 баллов
6 лет назад
Я абсолютно ничего не смыслю в дизайне, хотел чтоб все было сделано красиво и по современному. Выбрал Николая как исполнителя с учетом его портфолио - именно такие там работы у него и размещены. Не смотря на мои нулевые позняния в дизайне, Николай внимательно прислушивался к моим советам, а я к его, в результате мы все сделали так, как он хотел и я остался доволен результатом.
Ответный отзыв
Работой с Василием доволен. - приятное общение; - понятно поставленные задачи; - моментальный фидбэк; - своевременная оплата. Рекомендую его для сотрудничества и сам надеюсь ещё не раз с ним поработать :)
Дизайн сайтов
7 отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
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