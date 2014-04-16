nicky777

Николай Гришко nicky777

 
27 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Graphic Designer

Профессиональный дизайн для вашего бизнеса.

Сроки не срываю, не пропадаю, обращайтесь :)

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Опыт работы: 8 лет

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Профиль на Behance: Ссылка﻿

Профиль в Linkedin: Ссылка

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
webernetic-bel
Анна 
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Оформление выпадающего меню для сайта mebelny-dom.com
Отличный, коммуникабельный, всегда открыт и решает вопросы заказчика. Спасибо за подход, придерживайтесь его!
Совместной работой полностью доволен! Мгновенная оплата, хорошая коммуникация и просто приятный заказчик))) надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать дизайн (обучающая тематика)
Все оперативно и качественно выполнено! Рекомендую!
Приятный заказчик, четко поставленные задачи, своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
guest_15094743738741
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Отредактировать изображение в соответствии с шаблоном
Исходное изображение на 100% выполнено по ТЗ. Мастер своего дела. Скорость, качество и коммуникабельность 10 из 10. Так держать!
Понятное ТЗ, быстрые фитбэки и своевременная оплата. Сотрудничеством очень доволен, рекомендую и сам надеюсь еще не раз вместе поработать!
Ответный отзыв
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Оформить по-новому футер + перекрасить и пересохранить логотип сайта
Николай очень оперативно справился с задачей - получилось именно то, что было нужно!
Понятное ТЗ, своевременная оплата. Сотрудничеством полностью доволен.
Ответный отзыв
msangel
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Дизайн для личного сайта
Я абсолютно ничего не смыслю в дизайне, хотел чтоб все было сделано красиво и по современному. Выбрал Николая как исполнителя с учетом его портфолио - именно такие там работы у него и размещены. Не смотря на мои нулевые позняния в дизайне, Николай внимательно прислушивался к моим советам, а я к его, в результате мы все сделали так, как он хотел и я остался доволен результатом.
Работой с Василием доволен. - приятное общение; - понятно поставленные задачи; - моментальный фидбэк; - своевременная оплата. Рекомендую его для сотрудничества и сам надеюсь ещё не раз с ним поработать :)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
7 отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
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