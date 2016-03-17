Здравствуйте. Требуется сверстать письмо. Есть макет письма, нужно сверстать для отображения на всём спектре устройств.
Сверстать и настроить функционал сайта
Здравствуйте,
попытаюсь коротко и по делу...
Нужно сверстать макет сайта и настроить на нем функционал.
На сайте будут продаваться прогнозы на спорт, по функционалу сайт будет почти 1 в 1 как этот: http://bbet.pro/
Самое основное это настроить оплату и каким то образом связать ее с доступом к "личному кабинету", то есть что бы пользователь получал доступ к личному кабинету с прогнозами только после оплаты.
Оплату думаем сделать с помощью этого сервиса: https://www.interkassa.com/
Кто готов помочь пишите сразу стоимость и прикрепляйте примеры своих работ.
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