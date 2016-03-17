Сверстать и настроить функционал сайта

Здравствуйте,

попытаюсь коротко и по делу...

Нужно сверстать макет сайта и настроить на нем функционал.

На сайте будут продаваться прогнозы на спорт, по функционалу сайт будет почти 1 в 1 как этот: http://bbet.pro/

Самое основное это настроить оплату и каким то образом связать ее с доступом к "личному кабинету", то есть что бы пользователь получал доступ к личному кабинету с прогнозами только после оплаты.

Оплату думаем сделать с помощью этого сервиса: https://www.interkassa.com/

Кто готов помочь пишите сразу стоимость и прикрепляйте примеры своих работ.