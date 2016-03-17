Сделать продающую страницу

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Закрыт3 заявки160 просмотров

Здравствуйте.

Сайт на джумле 2.5.

Есть страница http://agyoga.org/obuchenie-instruktorov-po-joge-v-gamakakh.html

Я хочу добавить текст и немного изменить отображение страницы - http://joxi.ru/bmoknwZUMkQK0m

Текст здесь https://docs.google.com/document/d/1cy2NRZTQXH4VeNWA8rz0zY-6uKBV_IK72b_O143d0gE/edit?usp=sharing

P.S. мне бы в минимальный бюджет, т.к. менять сайт

Joomla
9 лет назад
axmetob
40 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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