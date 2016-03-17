Верстка сайта под мобильные устройства

Доброго дня, интересует верстка сайта под моб.устройства clinica.nsk.ru

Интересует стоимость, сроки.

И можно ли плагин такой установить, с помощью которого человек зашедший через телефон на наш сайт может позвонить в один клик и составить маршрут от своей точки до нас.