Нужно установить InstantCms и купленный шаблон для этой CMS. Также далее нужна будет дополнительная поддержка по этой системе управления
Верстка сайта под мобильные устройства
Доброго дня, интересует верстка сайта под моб.устройства clinica.nsk.ru
Интересует стоимость, сроки.
И можно ли плагин такой установить, с помощью которого человек зашедший через телефон на наш сайт может позвонить в один клик и составить маршрут от своей точки до нас.
Заявки фрилансеров
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