Довести вёрстку одностраничного сайта и прикрутить CMS

Есть криво сделанная вёрстка http://lediplom.dovgun.com/

Весь архив тут: https://yadi.sk/d/v0q4_AEnqFpba

Необходимо привести её в соответствие с макетами https://yadi.sk/d/rinPp0jZqFoUp

Главная претензия – верстка выполнена экранами, не вся информация на них помещается. Например раздел преподаватели будет на 2-3 экрана, сейчас только один. Расписание разбито на 2 экрана, должно быть единым.

Фоны деформируются при изменении размеров экрана.

Добавить слайдеры, там где не хватает.

Поправить стили.

Поставить нормальный виджет инстаграма с прямыми ссылками и адаптивный. Если нет кода, могу предоставить.

Поменять соцсети в меню.

Поправить само меню – вёрстку, ховеры, респонсив и прикрутить нормальный заказ звонка.

В общем внимательно пройтись по всей верстке и привести ее в порядок.

Это срочная задача.

Потом в спокойном режиме надо будет прикрутить CMS (можно Wordpress/ Joomla)

Можно предложить пока только вёрстку