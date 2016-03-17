Верстка

$26
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок308 просмотров

лэндинг должен открываться во всех браузерах 

тексты можно редактировать   

лэндинг должен открываться на мобильных устройствах в уменьшенном виде под экран мобильного устройства   

вставить код Яндекс Метрика, гугл аналитикс   

загрузка при открытии лэндинга должна быть минимальной   

срок исполнения 3 дня,    

работа с правками до полного утверждения   

вставить код формы отправки Емайл.   

Установить всплывающие окна  как на видео www.youtube.com/watch?v=1...  

кнопки формы должны двигаться,  как будто призывают нажать на них  

сделать так чтобы, при поступлении контактов с формы на емейл, было изветсно с какой формы пришел контакт 

yadi.sk/d/KkTIxwMKqEj2Y 

9 лет назад
yktkulik
Николай 
44 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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