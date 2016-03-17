лэндинг должен открываться во всех браузерах

тексты можно редактировать

лэндинг должен открываться на мобильных устройствах в уменьшенном виде под экран мобильного устройства

вставить код Яндекс Метрика, гугл аналитикс

загрузка при открытии лэндинга должна быть минимальной

срок исполнения 3 дня,

работа с правками до полного утверждения

вставить код формы отправки Емайл.

Установить всплывающие окна как на видео www.youtube.com/watch?v=1...

кнопки формы должны двигаться, как будто призывают нажать на них

сделать так чтобы, при поступлении контактов с формы на емейл, было изветсно с какой формы пришел контакт

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