Внести правки на сайт

Друзья, привет!

Есть такой сайт - http://www.nailwebinar.ru/ms-group/

На него нужно внести вот такие правки - https://docs.google.com/document/d/1UqmCwiL7yMHyVlwkI3mq3LtSfVGYCw9obOdIu7nrKFI/edit

Самый важный момент - настройка платежей через Робокассу и Пейпэл - нужен человек с таким опытом.

Сделать нужно как можно скорее. Бюджет: 500р