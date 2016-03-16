Внести правки на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок200 просмотров

Друзья, привет!

Есть такой сайт - http://www.nailwebinar.ru/ms-group/

На него нужно внести вот такие правки - https://docs.google.com/document/d/1UqmCwiL7yMHyVlwkI3mq3LtSfVGYCw9obOdIu7nrKFI/edit

Самый важный момент - настройка платежей через Робокассу и Пейпэл - нужен человек с таким опытом.

Сделать нужно как можно скорее. Бюджет: 500р

9 лет назад
fockes
Денис 
41 год
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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