Меню на html5/canvas

Всем привет.

Разыскивается front-end разработчик, который хорошо знаком с анимацией на html5/js, а конкретно на canvas.

Имеется анимированное меню для сайта на двух языках, которое будет являться универсальным контроллером по навигации между страницами: оно уже нарезано в canvas и размечено, однако необходимо применить эту верстку на обновленный контроллер (перепрописать классы/стили для контролов в новом исполнении). Предполагается либо самостоятельная работа, либо в паре с нашим back-end разработчиком.

Срок 2 дня, цена вопроса договорная. Оплата по факту или СБР.

Оставляйте портфолио, примеры работ по фронту/скриптам.

Требования:

- адекватный, думающий и грамотный специалист;

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;

- HTML 4/5, CSS3, JS, Ajax;

- понимание архитектуры веб-систем приветствуется;

- опыт работы с canvas/unity webplayer/webgl/rapjael.js приветствуется;

- желание учиться и применять новые технологии.

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, или если не знакомы с JS, буду минусовать в карму.