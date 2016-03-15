Необходимо исправить верстку на главной странице сайта садаптивной версткой на bitrix. Бюджет и сроки не имеют большого значения (если адекватны) и обсуждаются. Для долгосрочного сотрудничества, в т.ч. по множеству других сайтов.
Меню на html5/canvas
Всем привет.
Разыскивается front-end разработчик, который хорошо знаком с анимацией на html5/js, а конкретно на canvas.
Имеется анимированное меню для сайта на двух языках, которое будет являться универсальным контроллером по навигации между страницами: оно уже нарезано в canvas и размечено, однако необходимо применить эту верстку на обновленный контроллер (перепрописать классы/стили для контролов в новом исполнении). Предполагается либо самостоятельная работа, либо в паре с нашим back-end разработчиком.
Срок 2 дня, цена вопроса договорная. Оплата по факту или СБР.
Оставляйте портфолио, примеры работ по фронту/скриптам.
Требования:
- адекватный, думающий и грамотный специалист;
- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;
- HTML 4/5, CSS3, JS, Ajax;
- понимание архитектуры веб-систем приветствуется;
- опыт работы с canvas/unity webplayer/webgl/rapjael.js приветствуется;
- желание учиться и применять новые технологии.
Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, или если не знакомы с JS, буду минусовать в карму.
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