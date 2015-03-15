Интернет-магазин по продаже автозапчастей

Необходимо сверстать (дизайн предоставляется) и установить на движок интернет-магазин. Движок, скорее всего, OpenCart, но рассмотрим альтернативные предложения.

Пример, на который нужно ориентироваться: emex.ru (сайт делаем для их партнера). На сайте не будет "разбега" цен по партнерской сети, только собственные цены данного партнера. Будет:

каталог с фильтрами в каждом разделе,

корзина, оплата (RoboKassa)

Верстка html5, адаптивная.

В заявке указывать цены, сроки.

Работа на перспективу: если сотрудничество пройдет хорошо, то обеспечим регулярными и разнообразными заказами.