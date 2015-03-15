Верстка интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт34 заявки286 просмотров

Требуется качественно сверстать интернет-магазин оптовых товаров. Вот примерный макет главной - http://prntscr.com/afeiol

Всего будет 5-6 страниц, которых нужно будет ещё и адаптировать.

Пишите свою стоимость и сроки.

9 лет назад
b1574531
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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