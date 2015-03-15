Необходимо создать верстку, согласно приложенному файлу и натянуть на шаблон Joomla 3 https://drive.google.com/file/d/0B-W1JABxeeTtZXBmUWVwV3h0WWM/view?usp=sharing Элементы меню фастфуда должны быть настраиваемыми централизовано из админки CMS - изменение картинок - изменение наименования ...
Сверстать простой сайт!
Сверстать простой сайт до 15.03.2015! Одностраничный! ТЗ в личку бюджет 10$! 1 день сроки! Без Движка, просто верстка!
Заявки фрилансеров
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