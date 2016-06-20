Верстка сайта фастфуда

Денисом была выполнена срочная работа по созданию сайта фастфуда с нуля. Я Очень доволен результатом. Денис не только выполнил задачу по ТЗ, но и внес ряд предложений, по которым результат превзошел все мои ожидания. Мы изначально договорились о том чтобы во время проекта быть на связи, Денис ни разу не подвел, и показал себя как очень пунктуальный человек. Рекомендую!