Необходимо объединить все изображения со страницы сайта в один файл и написать css файл для подключения изображений по тем местам где они использовались, в css указать комментарий с исходным именем файла для каждой строки .
Верстка сайта фастфуда
Необходимо создать верстку, согласно приложенному файлу и натянуть на шаблон Joomla 3
https://drive.google.com/file/d/0B-W1JABxeeTtZXBmUWVwV3h0WWM/view?usp=sharing
Элементы меню фастфуда должны быть настраиваемыми централизовано из админки CMS
- изменение картинок
- изменение наименования и описания
- изменение цены
- возможность добавления нового меню
- предложить свои варианты, видение реализации
Выполненная работа - готовый, настраиваемый сайт на базе Joomla, запущенный на нашем локальном сервере (например openserver).
Готовится еще несколько аналогичных проектов. Хотим найти хорошего исполнителя для дальнейшего сотрудничества.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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