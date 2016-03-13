Правки HTML для страницы

Есть страница нужно внести правки в код HTML, CSS. Возможно понадобится JS, адаптив.

Обсудим с исполнителем исходя из его уровня.

Также небольшие правки по дизайну.

Пишите только те кому сейчас нужна работа и кто может сделать в смое ближайшее время.

Цена договорная.