Правки HTML для страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок309 просмотров

Есть страница нужно внести правки в код HTML, CSS. Возможно понадобится JS, адаптив.

Обсудим с исполнителем исходя из его уровня.

Также небольшие правки по дизайну.

Пишите только те кому сейчас нужна работа и кто может сделать в смое ближайшее время.

Цена договорная.

CSSHTMLJavaScript
9 лет назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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