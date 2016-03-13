Переделываем лендинг ostmed-promo.ru/fancello/, который интегрируем потом с NetCat на сайт ost-med.ru/doctors/fancello
Правки HTML для страницы
Есть страница нужно внести правки в код HTML, CSS. Возможно понадобится JS, адаптив.
Обсудим с исполнителем исходя из его уровня.
Также небольшие правки по дизайну.
Пишите только те кому сейчас нужна работа и кто может сделать в смое ближайшее время.
Цена договорная.
Заявки фрилансеров
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