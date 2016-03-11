Есть макет проекта, со многими фичами (всплывающие, выплывающие, крутящиеся элементы...) нужно это все красиво сверстать. В общем страниц не много 2-3 страницы.

Ищем толкового верстальщика который сможет это все реализовать в течении 1-2 недель. Детали в личке.