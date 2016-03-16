Сверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки248 просмотров

Здравствуйте уважаемые исполнители.

Нужно сверстать макет главной страницы интернет магазина на опен карте, нужно подготовить вёрстку. Сам сайт верстать не нужно лишь изменения незначительные в шапке сайта и внизу сайта. Подробнее в ЛС.

Интересует стоимость и сроки.

9 лет назад
flagmanrussia
Александр 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Отлично справился с задачей! Рекомендую!
Все отлично.

Заявки фрилансеров

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад