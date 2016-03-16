Нужно сверстать шаблон для WP из 3 страниц Нужна адаптивная версткаНа каждой странице не должно быть тегов , и т.д., но должен быть только один тег на каждой странице, и в него должен ...
Сверстать сайт
Здравствуйте уважаемые исполнители.
Нужно сверстать макет главной страницы интернет магазина на опен карте, нужно подготовить вёрстку. Сам сайт верстать не нужно лишь изменения незначительные в шапке сайта и внизу сайта. Подробнее в ЛС.
Интересует стоимость и сроки.
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