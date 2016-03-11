Натянуть PSD на Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок239 просмотров

Гонюсь за ценой, не за сроком.

Цены 100 долларов и выше, предлагать нет смысла - не отвечу на заявку.

Интересует адаптивная верстка. Валидный код.

Никакого мусора и лишних компонентов.

Указывайте пожалуйста срок и сумму  в заявке. Без них заявка рассматриваться не будет.

Если работа по своей цене и сделано будет на совесть, предложу долгосрочное сотрудничество.

Макет во вложении.

Выбор будет в понедельник

Joomla
9 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перенести дизайн, верстка

    Магазин на опенкарте есть магазин http://qiwimart.com/  на него нужно перенести дизайн с http://ver2.qiwimart.com/  1.Шапку2.Каталог товаров3.Корзина(оформление заказа)4.Карточка товара5.Карточка товара в категории6.Расширить адаптивность сайта (расширения экрана),под новый дизайн так же доработать мобильную версию  7.Так же не потеряв адаптивность верстки Короче весь ...

    Opencart
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать контентную часть страницы

    Html5, кроссбраузерно, чистый код, валидно.  h1-h6 не использовать, кроме заголовков и подзаголовков в контенте (на рисунке все указано) все делать средствами css, минимум картинок. Сверстать все, что ниже хлебных крошек ...

    CSSHTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поправить верстку

    $5

    Добрый день! Нужно поправить html-шаблон: поменять дефолтный шрифт, восстановить пару поехавших блоков, вставить яндекс-карту. Кто готов сделать прямо сейчас и оперативно, оставляйте заявку, сразу все покажу!

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужно поправить сайт

    Нужен опытный верстальщик с отзывами. Движок Codeigniter. Сайт по продаже билетов на формулу1. Работы максимум на час, оплата 500 рублей

    CodeIgniter
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать сайт на HTML и CSS

    Здравствуйте. Требуется сверстать сайт-страницу. Макет есть, Всё нужную информацию, что, как и где должно находиться предоставим. Графическую информацию так же предоставим.

    CSSHTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка: переверстать ОДНУ страницу по имеющимся исходникам

    rails, существующий шаблон сделан на slim. Исходники .psd + .eps (векторный логотип). Необходимо только изменить внешний вид. Остальные страницы не должны пострадать. В идеале, надо сделать новый темплейт под этот стиль, оставив старый как есть ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад