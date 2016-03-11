Магазин на опенкарте есть магазин http://qiwimart.com/ на него нужно перенести дизайн с http://ver2.qiwimart.com/ 1.Шапку2.Каталог товаров3.Корзина(оформление заказа)4.Карточка товара5.Карточка товара в категории6.Расширить адаптивность сайта (расширения экрана),под новый дизайн так же доработать мобильную версию 7.Так же не потеряв адаптивность верстки Короче весь ...
Натянуть PSD на Joomla
Гонюсь за ценой, не за сроком.
Цены 100 долларов и выше, предлагать нет смысла - не отвечу на заявку.
Интересует адаптивная верстка. Валидный код.
Никакого мусора и лишних компонентов.
Указывайте пожалуйста срок и сумму в заявке. Без них заявка рассматриваться не будет.
Если работа по своей цене и сделано будет на совесть, предложу долгосрочное сотрудничество.
Макет во вложении.
Выбор будет в понедельник
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