Натянуть PSD на Joomla

Гонюсь за ценой, не за сроком.

Цены 100 долларов и выше, предлагать нет смысла - не отвечу на заявку.

Интересует адаптивная верстка. Валидный код.

Никакого мусора и лишних компонентов.

Указывайте пожалуйста срок и сумму в заявке. Без них заявка рассматриваться не будет.

Если работа по своей цене и сделано будет на совесть, предложу долгосрочное сотрудничество.

Макет во вложении.

Выбор будет в понедельник