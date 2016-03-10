Верстка: переверстать ОДНУ страницу по имеющимся исходникам

Магазин на опенкарте есть магазин http://qiwimart.com/ на него нужно перенести дизайн с http://ver2.qiwimart.com/ 1.Шапку2.Каталог товаров3.Корзина(оформление заказа)4.Карточка товара5.Карточка товара в категории6.Расширить адаптивность сайта (расширения экрана),под новый дизайн так же доработать мобильную версию 7.Так же не потеряв адаптивность верстки Короче весь ...